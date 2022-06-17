Українці готові помирати за європейську перспективу, ми хочемо, щоб вони жили, - глава ЄК

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн в Twitter .

"Українці готові померти за європейську перспективу. Ми хочемо, щоб вони жили з нами європейською мрією", - написала вона.

Нагадаємо, Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в ЄС.

Раніше Європейський парламент рекомендував Раді ЄС надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Резолюція була схвалена під час пленарного засідання 8 червня.

Детальніше читайте в матеріалі "Чи отримає Україна статус кандидата в ЄС: що відомо.