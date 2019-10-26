Украинцы должны знать, что США их поддерживают, - Помпео

Соединенные Штаты Америки проводят единую политику в отношении Украины и украинский народ должен знать, что США поддерживают его. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео журналистам во время своего пребывания в американском штате Канзас, передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"Мы воплощаем важную стратегию в отношении Украины. Народ Украины должен знать, что Америка его поддерживает", - подчеркнул Помпео.

Он утверждает, что администрация США под руководством президента Дональда Трампа сделала для помощи Украины больше, чем администрация возглавляемая его предшественником президентом Бараком Обамой.

Он также подчеркнул, что США поддерживают усилия президента Украины Владимира Зеленского по преодолению коррупции.

"У них новый лидер – господин Зеленский и мы очень надеемся, что коррупция, которая давно вредит украинской экономике, будет искоренена под его руководством и что мы сможем найти путь к уменьшению конфликта и чтобы дали возможность гордому народу Украины раскрыть свой потенциал", - добавил Помпео.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял решение вернуть беспошлинный режим по ряду товаров, произведенных в Украине.