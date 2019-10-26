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США восстановили беспошлинную торговлю с Украиной по некоторым позициям

Новости » Экономика    26.10.2019 - 02:59
США восстановили беспошлинную торговлю с Украиной по некоторым позициям
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Jim Mattis)

Трамп заявил, что Украина достигла прогресса в защите интеллектуальной собственности

Президент США Дональд Трамп принял решение вернуть беспошлинный режим в отношении ряда товаров, произведенных в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ, опубликованный 25 октября Белым домом.

В то же время Трамп отменил беспошлинный режим торговли по ряду товаров для Таиланда.

Согласно сообщению, Соединенные Штаты восстанавливают соглашение о беспошлинной торговле с Украиной по ряду позиций в связи с достигнутым ею прогрессом по защите интеллектуальной собственности.

"Я предпринял это, посчитав, что Украина обеспечила адекватную и эффективную защиту прав интеллектуальной собственности. Украина добилась прогресса в обеспечении защиты прав интеллектуальной собственности. В соответствии с этим отменить приостановку соглашения о беспошлинной торговле согласно Генеральной системе преференций в отношении ряда украинских товаров", - говорится в сообщении.

В декабре 2017 года действие торговых привилегий было приостановлено, поскольку Украина, по мнению Трампа, недостаточно обеспечивала защиту интеллектуальной собственности.

Напомним, ранее источники сообщали, что администрация президента Соединенных Штатов планирует восстановить некоторые приостановленные торговые привилегии для Украины, включив их в пакет торговых мер, намеченных в октябре.

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