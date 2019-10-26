Українці мають знати, що США їх підтримують, - Помпео

Сполучені Штати Америки провадять єдину політику щодо України й український народ має знати, що США підтримують його. Про це заявив держсекретар Майк Помпео журналістам під час свого перебування в американському штаті Канзас, передає РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"Ми втілюємо важливу стратегію щодо України. Народ України має знати, що Америка його підтримує", - наголосив Помпео.

Він стверджує, що адміністрація США під керівництвом президента Дональда Трампа зробила для допомоги України більше, ніж адміністрація очолювана його попередником президентом Бараком Обамою.

Він також підкреслив, що США підтримують зусилля президента України Володимира Зеленського з подолання корупції.

"У них новий лідер – пан Зеленський і ми дуже сподіваємось, що корупцію, яка давно шкодить українській економіці, буде викорінено за його керівництва і що ми зможемо знайти шлях до зменшення конфлікту і щоб дали можливість гордому народу України розкрити свій потенціал", - додав Помпео.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп ухвалив рішення повернути безмитний режим з низки товарів, вироблених в Україні.