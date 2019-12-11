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Украинцы дали прогноз курса гривны к доллару на полгода вперед

Новости » Экономика     11.12.2019 - 13:30
Украинцы дали прогноз курса гривны к доллару на полгода вперед
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Относительное большинство граждан верят в дальнейшее укрепление гривны

Осенью 2019 года среди украинцев преобладают оптимистические ожидания дальнейших перспектив национальной валюты гривны. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

По данным опроса, треть (31%) опрошенных считают, что гривна по отношению к паре доллар/евро будет укрепляться, еще столько же (30%) ожидают, что останется в нынешних пределах валютных колебаний. Снижение курса гривны (или рост доллара) прогнозируют 12% украинцев.

Украинцы дали прогноз курса гривны к доллару на полгода вперед

Опрос проводился в период с 25 октября по 5 ноября 2019 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,2%.

Напомним, по данным опроса Research & Branding Group, осенью 2019 года 37% украинцев считали, сейчас наиболее выгодно и безопасно хранить свои денежные сбережения в долларах США, что несколько меньше, чем год назад (43%). Доверие к евро выросло с 15% до 21%. А доверие украинцев к национальной валюте абсолютно не изменилось (12%).

Как сообщало РБК-Украина, НБУ допускает очень существенное укрепление гривны в случае проведения реформ. В частности, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что после отказа восточно-европейских стран от политики фиксированного валютного курса и перехода к инфляционному таргетированию в 2000-х годах национальные валюты в какой-то период укреплялись в два и более раз.

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Темы: Курс доллара
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