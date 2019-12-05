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НБУ допускает очень существенное укрепление гривны в случае проведения реформ

Новости » Экономика     05.12.2019 - 14:47
НБУ допускает очень существенное укрепление гривны в случае проведения реформ
Фото: Дмитрий Сологуб (пресс-служба НБУ)

Пример восточноевропейских стран показывает, что курс может вернуться к 8 грн/доллар

После отказа восточно-европейских стран от политики фиксированного валютного курса и перехода к инфляционному таргетированию в 2000-х годах национальные валюты в какой-то период укреплялись в два и более раз. Об этом заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Как отметил Сологуб, в Украине могут происходить похожие процессы, если правительство будет проводить те же реформы, что страны Восточной Европы.

"Я очень надеюсь на те реформы, которые делают в правительстве. Это очень важные вещи. Но если за ними будут приходить инвестиции, то это будет влиять на курс", - сказал он.

Сологуб также продемонстрировал графики, которые свидетельствуют о том, что национальные валюты в условиях плавающего курсообразования могут колебаться в очень больших диапазонах. Например, валюты Чехии и Польше выросли к доллару с начала 2000-х до 2008 года более, чем в два раза.

НБУ допускает очень существенное укрепление гривны в случае проведения реформ

Отметим, заместитель главы Национального банка Олег Чурий заявил, что укрепление гривны к доллару в 2019 году - это естественный процесс, поскольку фундаментальные факторы обусловливают избыточное предложение валюты на украинском рынке.

Напомним, в НБУ считают, что укрепление курса гривны к доллару в 2019 году является позитивным процессом, который свидетельствует об увеличении доверия к национальной валюте Украины.

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Темы: Курс доллара
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