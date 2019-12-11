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Українці дали прогноз курсу гривні до долара на півроку вперед

Новини » Економіка     11.12.2019 - 13:30
Українці дали прогноз курсу гривні до долара на півроку вперед
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Відносна більшість громадян вірить у подальше зміцнення гривні

Восени 2019 року серед українців переважають оптимістичні очікування подальших перспектив національної валюти гривні. Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

За даними опитування, третина (31%) опитаних вважають, що гривня по відношенню до парі долар/євро буде зміцнюватися, ще стільки ж (30%) очікують, що залишиться в нинішніх межах валютних коливань. Зниження курсу гривні (або зростання долара) прогнозують 12% українців.

Українці дали прогноз курсу гривні до долара на півроку вперед

Опитування проводилося в період з 25 жовтня по 5 листопада 2019 року серед 2001 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,2%.

Нагадаємо, за даними опитування Research & Branding Group, восени 2019 року 37% українців вважали, зараз найбільш вигідно і безпечно зберігати свої грошові заощадження в доларах США, що дещо менше, ніж рік тому (43%). Довіра до євро зросла з 15% до 21%. А довіра українців до національної валюти абсолютно не змінилася (12%).

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ допускає дуже істотне зміцнення гривні в разі проведення реформ. Зокрема, заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що після відмови східно-європейських країн від політики фіксованого валютного курсу і переходу до інфляційного таргетування в 2000-х роках національні валюти в якийсь період зміцнювалися в два і більше разів.

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Теми: Курс долара
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