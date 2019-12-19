Украинцы дали оценку встрече в нормандском формате в Париже

Фото: встреча в Париже (пресс-служба президента Украины)

Граждане в целом довольны безрезультативными переговорами

Две трети (66%) украинцев сообщили, что хорошо осведомлены о саммите в нормандском формате, который состоялся 9 декабря 2019 ода. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Из них около 40% считают результаты проведения саммита скорее успехом президента Владимира Зеленского, половина - ни успехом, ни неудачей. Только 7% увидели лишь отрицательные результаты.

При этом 20% респондентов что-то слышали о саммите, лишь 12% - не знают ничего. Наиболее информированы о саммите старшие респонденты, избиратели ЕС и Оппозиционной платформы.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 13-17 декабря 2019 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий среди 2500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,0%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине декабря 2019 года работой президента Владимира Зеленского были удовлетворены 62% украинцев, недовольны - 25%.

Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС в ноябре граждане Украины негативно воспринимали следующие инициативы президента Владимира Зеленского: решение ввести рынок земли сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на ее продажу (положительно - 24%, отрицательно - 58%, решение о приватизации крупных государственных предприятий (позитивно - 22%, отрицательно - 55%), решение легализовать игорный бизнес (положительно - 38%, отрицательно - 49%).