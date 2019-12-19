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Українці дали оцінку зустрічі в нормандському форматі в Парижі

Новини » Політика     19.12.2019 - 13:45
Українці дали оцінку зустрічі в нормандському форматі в Парижі
Фото: зустріч в Парижі (прес-служба президента України)

Громадяни в цілому задоволені безрезультативними переговорами

Дві третини (66%) українців повідомили, що добре обізнані про саміті в нормандському форматі, який відбувся 9 грудня 2019 ода. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

З них близько 40% вважають результати проведення саміту швидше успіхом президента Володимира Зеленського, половина - ні успіхом, ні невдачею. Тільки 7% побачили лише негативні результати.

Українці дали оцінку зустрічі в нормандському форматі в Парижі

При цьому 20% респондентів чули про саміті, лише 12% - не знають нічого. Найбільш інформовані про саміті старші респонденти, виборці ЄС і Опозиційної платформи.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 13-17 грудня 2019 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій серед 2500 респондентів. Статистична похибка не перевищує 2,0%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у середині грудня 2019 року роботою президента Володимира Зеленського були задоволені 62% українців, незадоволені - 25%.

Відзначимо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і КМІС у листопаді громадяни України негативно сприймали такі ініціативи президента Володимира Зеленського: рішення ввести ринок землі сільськогосподарського призначення і скасувати мораторій на її продаж (позитивно - 24%, негативно - 58%, рішення про приватизацію великих державних підприємств (позитивно - 22%, негативно - 55%), рішення легалізувати гральний бізнес (позитивно - 38%, негативно - 49%).

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