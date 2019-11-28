Половина украинцев ощутили рост коммуналки за последний год

Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Тарифы пока не снизили, убеждены граждане

Почти половина украинцев (45%) заявили, что их затраты на оплату услуг ЖКХ в октябре 2019 года выросли по сравнению с октябрем 2018 года. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

По данным опроса, 25% респондентов заявили, что расходы остались такими же, как в прошлом году, а 10% стали меньше, чем в прошлом году.

По данным опроса, около 14% украинцев заявили, что тратят на оплату услуг ЖКХ больше половины дохода семьи.

Доля тех, кто тратит на коммуналку от трети до половины дохода составляет 21%. Количество тех, кто тратит до 10%, составляет 12%. Доля тех, кто тратит от 10% до 30, составляет 41%.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 22 по 25 ноября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса КМИС, в ноябре 2019 года 75% респондентов не видят успехов новой власти в деле снижения тарифов ЖКХ, 16% - видят.

Напомним, по данным регулярного опрос домохозяйств Украины, которое проводит Государственная служба статистики, расходы украинцев на "Жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива" в 2018 году составили 16,5% от потребительских расходов. Однако из этих расходов 3,6% составили субсидии.