Українці дали оцінку осені

Фото: осінь у Києві (РБК-Україна)

Більшості українців осінь подобається, незважаючи на негативні асоціації з платіжками за тепло

Серед українців осінь найчастіше асоціюється або з такими малоприємними явищами, як дощ, мряка, туман, вітер, похолодання (33%), або з більш приємними золотий часом, падолистом, бабиним літом, оксамитовим сезоном (30%). Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Значно рідше українці асоціюють осінь з більш практичними речами: збиранням урожаю (10%) і його консервуванням (6%), підготовчими роботами в саду і городі (4%), початком опалювального сезону з наслідками у вигляді тарифів ЖКГ (8%).

Для 5% жителів України осінь - це і ліс і гриби, ще 3% - глінтвейн, пікніки, парки, прогулянки в лісі.

У 5% українців осінь викликає смуток, для 4% - означає неминуче наближення зими.

По 3% опитаних пов'язують осінь з початком навчального року, відпочинком після літа, коротким днем, а також з найбільш відомими рядками поетів про осінь.

Незважаючи на такі різні асоціації, які викликає осінь, більшості українців цей час року подобається (69%), а інакше до неї відносяться 27% жителів країни.

Хоча з сезонними захворюваннями або загостреннями осінь пов'язує лише 2% українців, третина визнає свою схильність до такого явища, як "осіння депресія": у 31% воно носить епізодичний характер, а ще біля 4% - постійний. Втім, більшість українців (61%) ніколи не стикалися з "осінньою депресією".

Опитування проводилося в період з 7 по 18 листопада 2019 року серед 1805 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,4%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування КМІС, майже половина українців (45%) заявили, що їх витрати на оплату послуг ЖКГ у жовтні 2019 року зросли порівняно з жовтнем 2018 року.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року в Києві було встановлено кілька температурних рекордів.