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Абсолютное большинство украинцев против восстановления СССР

Новости » Политика    18.12.2018 - 14:17
Абсолютное большинство украинцев против восстановления СССР
Иллюстративное фото (УНИАН)

Социологи выявили корреляцию между желанием граждан вернуться в СССР и в Украину до 2014 года

Две трети (66%) украинцев не хотят восстановления Советского Союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

По данным опроса, хотят восстановления СССР 11% респондентов и еще 22% тоже хотят, но понимают, что в современных условиях это нереально.

По сравнению с аналогичным опросом в ноябре 2016 года результат практически не изменился.

Абсолютное большинство украинцев против восстановления СССР

razumkov.org.ua

Как отмечают социологи, сравнив ответы респондентов, также выяснилось, что существует значимая корреляция между ностальгией по Советскому Союзу и желанием вернуться в "Украину до 2014 года". Более 22% опрошенных одновременно выразили желание вернуться "в Украину до 2014 года" и восстановить Советский Союз.

Опрос проведен Центром Разумкова 21-27 июня 2018 года во всех регионах Украины за исключением временно оккупированных Россией территорий. Опрошен 2 021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, что по данным опроса Центра Разумкова, относительное большинство украинцев (48%) не хотели бы вернуться в Украину, какой она была до 2014 года: "нет" ответили 31% респондентов, "скорее нет" - 17%.

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