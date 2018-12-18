Абсолютное большинство украинцев против восстановления СССР

Иллюстративное фото (УНИАН)

Социологи выявили корреляцию между желанием граждан вернуться в СССР и в Украину до 2014 года

Две трети (66%) украинцев не хотят восстановления Советского Союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

По данным опроса, хотят восстановления СССР 11% респондентов и еще 22% тоже хотят, но понимают, что в современных условиях это нереально.

По сравнению с аналогичным опросом в ноябре 2016 года результат практически не изменился.

razumkov.org.ua

Как отмечают социологи, сравнив ответы респондентов, также выяснилось, что существует значимая корреляция между ностальгией по Советскому Союзу и желанием вернуться в "Украину до 2014 года". Более 22% опрошенных одновременно выразили желание вернуться "в Украину до 2014 года" и восстановить Советский Союз.

Опрос проведен Центром Разумкова 21-27 июня 2018 года во всех регионах Украины за исключением временно оккупированных Россией территорий. Опрошен 2 021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, что по данным опроса Центра Разумкова, относительное большинство украинцев (48%) не хотели бы вернуться в Украину, какой она была до 2014 года: "нет" ответили 31% респондентов, "скорее нет" - 17%.