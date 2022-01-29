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Как украинцы будут выходить на пенсию в 2022 году: что нужно знать

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Суббота 29 января 2022 10:19
Как украинцы будут выходить на пенсию в 2022 году: что нужно знать Фото: в Украине изменились условия выхода на пенсию (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

С 1 января 2022 года в Украине изменились условия выхода на пенсию по возрасту. В частности, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 29 лет страхового стажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы Пенсионного фонда.

Пенсия по возрасту: какой нужен стаж

Для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 29 лет страхового стажа. Если до этого возраста мужчины или женщины не накопили достаточно стажа, то они смогут выйти на пенсию только в 63 года.

Отметим, для выхода на пенсию в 63 года нужно, чтобы страховой стаж составлял от 19 до 29 лет.

Если же нет 19 лет страхового стажа, то украинцы в 2022 году смогут выйти на пенсию при условии, что им исполнилось 65 лет. В эту категорию попадают все, у кого стаж от 15 до 19 лет.

Украинцы старше 65 лет без необходимых 15 лет стажа в 2022 году получают право на социальные выплаты.

Как украинцы будут выходить на пенсию в 2022 году: что нужно знать

Фото: как украинцы будут выходить на пенсию в 2022 (pfu.gov.ua)

Документы для выхода на пенсию

За месяц до достижения необходимого возраста для выхода на пенсию и в любой момент после нужно обращаться в органы Пенсионного фонда со следующими документами:

  • паспорт (оригинал и ксерокопия);
  • документы о месте жительства (регистрации);
  • свидетельство о рождении детей (при необходимости);
  • свидетельство о браке (при необходимости, оригинал и ксерокопия);
  • заявление и номер счета в банке;
  • трудовая книжка и другие документы о стаже (оригинал и копии);
  • ИНН или свидетельство об общеобязательном государственном соцстраховании;
  • справка из военкомата, военный билет (при необходимости);
  • диплом и другие документы, которыми подтверждаются периоды обучения на дневном отделении до 1 января 2004 года (оригинал и ксерокопия);
  • справка о заработной плате за любые 60 месяцев подряд до 30.06.2000 года независимо от перерывов (по желанию).

Напомним, ранее сообщалось, что пенсии в Украине вырастут с 1 марта, а в Кабинете министров рассказали, на сколько.

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