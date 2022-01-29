Как украинцы будут выходить на пенсию в 2022 году: что нужно знать

С 1 января 2022 года в Украине изменились условия выхода на пенсию по возрасту. В частности, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 29 лет страхового стажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы Пенсионного фонда .

Пенсия по возрасту: какой нужен стаж

Для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 29 лет страхового стажа. Если до этого возраста мужчины или женщины не накопили достаточно стажа, то они смогут выйти на пенсию только в 63 года.

Отметим, для выхода на пенсию в 63 года нужно, чтобы страховой стаж составлял от 19 до 29 лет.

Если же нет 19 лет страхового стажа, то украинцы в 2022 году смогут выйти на пенсию при условии, что им исполнилось 65 лет. В эту категорию попадают все, у кого стаж от 15 до 19 лет.

Украинцы старше 65 лет без необходимых 15 лет стажа в 2022 году получают право на социальные выплаты.

Фото: как украинцы будут выходить на пенсию в 2022 (pfu.gov.ua)

Документы для выхода на пенсию

За месяц до достижения необходимого возраста для выхода на пенсию и в любой момент после нужно обращаться в органы Пенсионного фонда со следующими документами: