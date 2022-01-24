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Пенсии в Украине вырастут с 1 марта. В Кабмине рассказали, на сколько

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Киев, Понедельник 24 января 2022 20:18
Пенсии в Украине вырастут с 1 марта. В Кабмине рассказали, на сколько
Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что с 1 марта в стране пенсии поднимут на 14%. В среднем выплаты пенсионерам вырастут на 500 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Шмыгаля по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны.

"С 1 марта произойдет индексация пенсий на 14%. В среднем пенсии повысятся на 500 гривен", - сказал Шмыгаль.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что в 2022 году минимальную пенсию для украинцев старше 70 лет поднимут до 3 000 гривен.

Отметим, в январе текущего года повышение пенсий получат две категории украинцев.

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Пенсии Денис Шмыгаль Кабинет Министров Украины
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