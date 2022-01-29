Як українці виходитимуть на пенсію в 2022 році: що треба знати
З 1 січня 2022 року в Україні змінилися умови виходу на пенсію за віком. Зокрема, щоб вийти на пенсію в 60 років, треба мати не менше 29 років страхового стажу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали Пенсійного фонду.
Пенсія за віком: який треба стаж
Для виходу на пенсію в 60 років необхідно мати не менше 29 років страхового стажу. Якщо до цього віку чоловіки або жінки не накопичили достатньо стажу, то вони зможуть вийти на пенсію лише в 63 роки.
Зазначимо, для виходу на пенсію в 63 роки потрібно, щоб страховий стаж становив від 19 до 29 років.
Якщо ж немає 19 років страхового стажу, то українці в 2022 році зможуть вийти на пенсію за умови, що їм виповнилося 65 років. До цієї категорії потрапляють всі, у кого стаж від 15 до 19 років.
Українці старше 65 років без необхідних 15 років стажу в 2022 році отримують право на соціальні виплати.
Фото: як українці виходитимуть на пенсію в 2022 (pfu.gov.ua)
Документи для виходу на пенсію
За місяць до досягнення необхідного віку для виходу на пенсію і в будь-який момент після треба звертатися до органів Пенсійного фонду з наступними документами:
- паспорт (оригінал і ксерокопія);
- документи про місце проживання (реєстрації);
- свідоцтво про народження дітей (при необхідності);
- свідоцтво про шлюб (при необхідності, оригінал і ксерокопія);
- заява та номер рахунку в банку;
- трудова книжка та інші документи про стаж (оригінал та копії);
- ІПН або свідоцтво про загальнообов'язкове державне соцстрахування;
- довідка з військкомату, військовий квиток (при необхідності);
- диплом та інші документи, якими підтверджуються періоди навчання на денному відділенні до 1 січня 2004 року (оригінал та ксерокопія);
- довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців поспіль до 30.06.2000 року незалежно від перерв (за бажанням).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пенсії в Україні зростуть з 1 березня, а в Кабінеті міністрів розповіли, на скільки.