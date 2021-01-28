Украинцы будут получать газ по 3 грн, если ВР поддержит законопроект Тимошенко, - эксперт

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроект №1177, разработанный командой Юлии Тимошенко, призван предоставить украинцам газ по доступной цене. Его стоимость должна быть не более 3 грн за кубометр.

Об этом написал политический эксперт Дмитрий Корнейчук в Facebook.

"В случае принятия "газового" закона Тимошенко, украинцы наконец получат объективные цены на газ, где-то 3-4 гривны за куб, а не 7-10 гривен. Так называемое снижение цены на газ с февраля до 7 гривен - это циничный обман с накруткой вдвое на реальной стоимости топлива. Ведь весной-летом Коболев очень хвастался, что заполнил подземные хранилища дешевым газом по 3 гривны за куб", - отметил эксперт.

Также эксперт обращает внимание, что обман о "европейском гае" до сих пор продолжается, ведь на самом деле Украина закупает российский газ, оформленный через европейские биржи и фирмы-посредники, а полученные в результате этой схемы сверхприбыли получает руководство "Нафтогаза".

"Дважды премьер-министр Юлия Тимошенко на согласительном совете отметила, что преступление предыдущей власти заключается в том, что она цинично забрала у украинцев весь газ отечественной добычи. И стала продавать его под видом "европейского" и по "рыночным тарифам". И первое, что должна была сделать новая власть - это разорвать "схему" обворовывания украинцев и наказать виновных. Однако за полтора года ничего не было сделано", - добавил эксперт.

В этой ситуации, по его мнению, депутатам нужно взять на себя политическую ответственность и позаботиться о людях, приняв справедливое решение, которое позволит решить тарифную проблему в интересах людей, а не монополистов.

"Рада должна поддержать инициативу Тимошенко: принять подготовленный "Батькивщиной" законопроект, в котором обязать "Нафтогаз" продавать газ украинской добычи по формуле "себестоимость добычи + 30% рентабельности". А газ из подземных хранилищ, принадлежащих народу, реализовывать по стоимости "цена закупки + цена хранения + транспортировки", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее Юлия Тимошенко предложила план решения "тарифного" кризиса. Он предусматривает направление на нужды населения газа из подземных хранилищ по цене закупки и газа собственной добычи. Это, по расчетам "Батькивщины" позволит снизить тарифы в три раза.