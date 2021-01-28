Українці отримуватимуть газ по 3 грн, якщо ВР підтримає законопроект Тимошенко, - експерт

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект №1177, розроблений командою Юлії Тимошенко, покликаний надати українцям газ за доступною ціною. Його вартість має бути не більше 3 грн за кубометр.

Про це написав політичний експерт Дмитро Корнійчук у Facebook.

"У разі ухвалення "газового" закону Тимошенко, українці нарешті отримають об’єктивні ціни на газ, десь 3-4 гривні за куб, а не 7-10 гривень. Так зване зниження ціни на газ з лютого до 7 гривень - це цинічний обман з накруткою вдвічі на реальній вартості палива. Адже навесні-влітку Коболєв дуже хвалився, що заповнив підземні сховища дешевим газом по 3 гривні за куб", - зазначив експерт.

Також експерт звертає увагу, що обман про "європейський газ" досі продовжується, адже насправді Україна закуповує російський газ, оформлений через європейські біржі і фірми-посередники, а отримані в результаті цієї схеми надприбутки отримує керівництво "Нафтогазу".

"Двічі прем’єр-міністр Юлія Тимошенко на погоджувальній раді зазначила, що злочин попередньої влади полягає в тому, що вона цинічно забрала в українців весь газ вітчизняного видобутку. І почала продавати його під виглядом "європейського" і за "ринковими тарифами". І перше, що повинна була зробити нова влада - це розірвати "схему" обкрадання українців і покарати винних. Однак за півтора року нічого не було зроблено", - додав експерт.

В цій ситуації, на його переконання, депутатам потрібно взяти на себе політичну відповідальність і подбати про людей, ухваливши справедливе рішення, яке дозволить розв’язати тарифну проблему в інтересах людей, а не монополістів.

"Рада повинна підтримати ініціативу Тимошенко: ухвалити підготовлений "Батьківщиною" законопроект, в якому зобов’язати "Нафтогаз" продавати газ українського видобутку за формулою "собівартість видобутку + 30% рентабельності". А газ із підземних сховищ, що належать народу, реалізовувати за вартістю "ціна закупівлі + ціна зберігання + транспортування", - резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше Юлія Тимошенко запропонувала план розв’язання "тарифної" кризи. Він передбачає скерування на потреби населення газу із підземних сховищ за ціною закупки та газу власного видобуту. Це, за розрахунками "Батьківщини" дозволить знизити тарифи втричі.