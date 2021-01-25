Тимошенко: цена на газ не должна быть выше 3 грн

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

"Батькивщина" призывает Верховную раду начать работу с уменьшения цены на газ. У политсилы есть рецепт быстрого и эффективного решения тарифного кризиса.

Об этом заявила председатель политсилы Юлия Тимошенко во время выступления на согласительном совете лидеров депутатских фракций и комитетов.

По ее словам, причиной сегодняшнего кризиса является решение семилетней давности, когда без каких-либо обоснований, с коррупционной целью украинцев лишили дешевого газа собственной добычи.

Уже тогда это позволило предыдущей власти поднять цены в 11 раз. Нынешняя власть не только не сломала эту преступную схему, но и продолжила грабить людей, поднимая цены еще больше, убеждена Тимошенко.

"По результатам проведенного государственного аудита НАК "Нафтогаз" вывел из страны 225 миллиардов гривен, и 75 миллиардов не доплатил в бюджет. То о чем мы здесь сейчас говорим? Когда пришла новая власть, она должна была бы выжигать это каленым железом. Где уголовные дела о выведенных 225 миллиардов человеческих денег? Где уголовные дела против Коболева, против Витренко, против всех предшественников, которые все это делали?" - подчеркнула Тимошенко.

Она призвала сломать коррупционный механизм, который действует под эгидой власти, и защитить людей. Для этого, по ее словам, у Верховной рады есть все полномочия.

Прежде всего, убеждена Тимошенко, нужно немедленно принять давно поданный "Батькивщиной" законопроект №1177, по которым гражданам Украины отпускался бы газ собственной добычи с рентабельностью не выше 30%.

Законом также нужно определить, что газ из газовых хранилищ отпускается по той же цене, по которой он был закачан, с учетом стоимости хранения и транспортировки. Это, по ее словам, позволит снизить цену топлива для населения.

"Цена на газ не будет выше, чем три гривны за кубометр, а не семь гривен, как сейчас", - заявила Тимошенко.

Она также подчеркнула, что ради скорейшего принятия этого решения "Батькивщина" готова отозвать свой законопроект и подать совместный - от имени всех фракций парламента.

Напомним, ранее Юлия Тимошенко предложила план решения "тарифного" кризиса. Он предусматривает направление на нужды населения газа из подземных хранилищ по цене закупки и газа собственной добытую. Это, по расчетам "Батькивщины" позволит снизить тарифы в три раза.