Украинцы боятся кризиса вдвое больше, чем коронавируса

В апреле 2020 года 54% украинцев больше опасаются экономических последствий от введения карантинных ограничений, чем эпидемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

В то же время 26% респондентов больше опасаются эпидемии коронавируса в Украине, а 13% не боятся ни первого, ни второго, считая, что ситуация нормализуется в течение 1-2 месяцев.

По сравнению с концом марта страх кризиса значительно вырос. Тогда последствий карантина опасались 43%, коронавируса - 34%, еще 14% надеялись на стабилизацию ситуации в течение 1-2 месяцев.

КМИС провел опрос с 7 по 11 апреля марта 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение ВВП Украины в 2020 году на 7,7% в 2020 году и восстановительный рост на 3,6% в 2021 году.

Отметим, согласно данным измененного макропрогноза, который 29 марта утвердил Кабинет министров, реальный ВВП Украины упадет в 2020 году на 4,8%, в то время как ранее ожидался рост на 3,7%.