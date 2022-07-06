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Украинцы активизировали поиск работы. Что со спросом на работников и зарплатой

Фото: вакансий значительно больше, чем резюме (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В июне 2022 года рост количества резюме на сайтах работы заметно ускорился. Зато количество вакансий увеличивается крайне медленно, даже для специалистов ИТ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (июль 2022 года).

Как отмечается в обзоре, в результате снижаются предлагаемые зарплаты, а с ухудшением финансового состояния предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса (МСБ), сокращаются возможности поддержки и имеющегося персонала.

Так, по данным опроса Европейской бизнес ассоциации, в мае выплачивали зарплату в полном объеме 23% предприятий МСБ, сократили зарплату - 32%, не выплачивали совсем - 21%, уволили персонал - 12%.

Сокращение зарплат наблюдается во всех сегментах экономики и достигает 60%.

Напомним, по данным НБУ, сокращение зарплат в частном секторе составляет от 25 до 50%. При этом персонал сокращается.

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