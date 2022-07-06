Украинцы активизировали поиск работы. Что со спросом на работников и зарплатой

Как отмечается в обзоре, в результате снижаются предлагаемые зарплаты, а с ухудшением финансового состояния предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса (МСБ), сокращаются возможности поддержки и имеющегося персонала.

Так, по данным опроса Европейской бизнес ассоциации, в мае выплачивали зарплату в полном объеме 23% предприятий МСБ, сократили зарплату - 32%, не выплачивали совсем - 21%, уволили персонал - 12%.

Сокращение зарплат наблюдается во всех сегментах экономики и достигает 60%.