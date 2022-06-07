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Минимум вакансий и снижение зарплат: что происходит на рынке труда в Украине

Новина українською →
Украина, Вторник 07 июня 2022 10:33
Минимум вакансий и снижение зарплат: что происходит на рынке труда в Украине
Автор: Александр Белоус

Несмотря на постепенное восстановление экономики Украины, зарплаты в частном секторе упали на 25-50%. Предприятия сокращают персонал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (май 2021 года).

Сокращение занятости

КАК отмечается в обзоре, средневзвешенный уровень занятости улучшился, что, однако, может объясняться сезонностью. Кроме того, он все еще на 25% ниже, чем до войны (на 40% в начале марта).

"Рост количества вакансий существенно уступает приросту резюме, даже для специалистов ИТ", - отметили в НБУ.

Минимум вакансий и снижение зарплат: что происходит на рынке труда в Украине

Падение зарплат

По разным опросам падение зарплат в частном секторе в среднем составляло от 25% до 50% по сравнению с довоенным временем.

По опросу НБУ, больше всего таких в добывающей промышленности и строительстве. Постепенно растет доля предприятий, которые снизили оплату труда на 10-50%, в частности в энергетике, секторе услуг, транспорте и торговле. С/х предприятия преобладают среди тех, кто не изменил или даже повысил зарплаты

По оценкам grc.ua зарплаты в мае были на 10-60% ниже довоенные (в зависимости от вида деятельности). В то же время в мае по сравнению с апрелем выросли зарплаты для водителей, медиков и фармацевтов, перерабатывающей промышленности и с/х.

По данным НБУ, несколько лучше ситуация в бюджетном секторе - персонал частично отправляли в простой с выплатой 2/3 зарплат.

"Впрочем, доходы домохозяйств поддерживаются социальными выплатами, повышением пенсий и ростом денежных выплат военным", - говорится в обзоре.

Минимум вакансий и снижение зарплат: что происходит на рынке труда в Украине

Падение экономики

По данным НБУ, количество предприятий, которые полностью остановили деятельность, во второй половине мая сократилась до 14% (17% в апреле), однако общий уровень загруженности мощностей в дальнейшем остается на 40% ниже довоенный уровень.

Минимум вакансий и снижение зарплат: что происходит на рынке труда в Украине

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров разрабатывает грантовую программу поддержки малого и среднего бизнеса. Бюджетные средства пойдут на то, чтобы разогреть экономику, простимулировать создание новых рабочих мест и удовлетворить спрос украинцев на качественную продукцию.

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