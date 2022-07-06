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Українці активізували пошук роботи. Що з попитом на працівників та зарплатою

Фото: вакансій значно більше, ніж резюме (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У червні 2022 року зростання кількості резюме на сайтах роботи помітно пришвидшилося. Натомість кількість вакансій збільшується вкрай повільно, навіть для спеціалістів ІТ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (липень 2022 року).

Як зазначається в огляді, у результаті знижуються пропоновані зарплати, а з погіршенням фінансового стану підприємств, зокрема малого та середнього бізнесу (МСБ), скорочуються можливості підтримки і наявного персоналу.

Так, за даними опитування Європейської бізнес асоціації, у травні виплачували зарплату в повному обсязі 23% підприємств МСБ, скоротили зарплату - 32%, не виплачували зовсім - 21%, звільнили персонал - 12%.

Скорочення зарплат спостерігається в усіх сегментах економіки та сягає 60%.

Нагадаємо, за даними НБУ, скорочення зарплат в приватному секторі становить від 25 до 50%. При цьому персонал скорочується.

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