Українці активізували пошук роботи. Що з попитом на працівників та зарплатою

Як зазначається в огляді, у результаті знижуються пропоновані зарплати, а з погіршенням фінансового стану підприємств, зокрема малого та середнього бізнесу (МСБ), скорочуються можливості підтримки і наявного персоналу.

Так, за даними опитування Європейської бізнес асоціації, у травні виплачували зарплату в повному обсязі 23% підприємств МСБ, скоротили зарплату - 32%, не виплачували зовсім - 21%, звільнили персонал - 12%.

Скорочення зарплат спостерігається в усіх сегментах економіки та сягає 60%.