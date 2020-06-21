В средние июня украинцы активизировали поиск работы за рубежом. Это происходит на фоне умеренного роста спроса на рабочую силу и открытия границ.

Об этом говорится в Экономическом обзоре недели Национального банка Украины.

Как отмечается в обзоре, количество новых вакансий и резюме в середине Украины продолжило рост в большинстве секторов и городов, однако спрос на рабочую силу остается слабым по сравнению с докарантинным уровнем.

"В результате нагрузка на внутреннем рынке труда оставалось высокой", - говорится в документе.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские настроения украинцев в мае улучшились из-за прекращения жесткого карантина.

Индекс потребительских настроений вырос в мае вернулся на уровень марта 2020 года. Вместе с тем, оценки текущего личного материального положения и целесообразности делать крупные покупки остаются низкими и не вернулись на докарантинный уровень.

Напомним, по данным опроса Info Sapiens, наиболее серьезной проблемой украинцы считают высокую стоимость жизни и низкие зарплаты.