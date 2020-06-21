Потребительские настроения украинцев улучшились благодаря прекращению жесткого карантина

Фото: рынок в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Индекс вернулся на уровень марта

Индекс потребительских настроений в Украине в мае 2020 года составил 76,3 п. По сравнению с апрелем индекс вырос на 10,1 п.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

По данным исследования, индекс текущего состояния вырос на 5,9 п., составив 57,4. Индекс экономических ожиданий в мае вырос на 12,9 п. и составил 90,7.

В мае показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составил 151,8, что на 17,1 п. ниже показателя прошлого месяца. Индекс инфляционных ожиданий снизился - 165,4, что на 7,2 п. ниже за прошлый месяц. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 10,3 п. - до значения 136,5.

"Индекс потребительских настроений вырос в мае и вернулся на уровень марта 2020 года. Главным фактором роста является улучшение ожиданий относительно личного материального положения, что, вероятно, связано с прекращением жесткого карантина. Вместе с тем, оценки текущего личного материального положения и целесообразности делать крупные покупки остаются низкими и не вернулись на докарантинный уровень", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Напомним, по данным опроса Info Sapiens, наиболее серьезной проблемой украинцы считают высокую стоимость жизни и низкие зарплаты.

Отметим, по данным опроса Research & Branding Group, вспышка коронавируса и длительный карантин внесли изменения в планы украинцев на летние отпуска.

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Автор: Александр Белоус