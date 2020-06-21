У середні червня українці активізували пошук роботи за кордоном. Це відбувається на тлі помірного зростання попиту на робочу силу та відкриття кордонів.

Про це йдеться Економічному огляді тижня Національного банку України.

Як зазначається в огляді, кількість нових вакансій та резюме в середині України продовжила зростання у більшості секторів та міст, однак попит на робочу силу залишається слабшим порівняно з докарантинним рівнем.

"У результаті навантаження на внутрішньому ринку праці залишалося високим", - йдеться в документі.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі настрої українців у травні покращилися через припинення жорсткого карантину.

Індекс споживчих настроїв зріс у травні повернувся на рівень березня 2020 року. Водночас оцінки поточного особистого матеріального становища та доцільності робити великі покупки залишаються низькими та не повернулись на докарантинний рівень.

Нагадаємо, за даними опитування Info Sapiens, найбільш серйозною проблемою українці вважають високу вартість життя та низькі зарплати.