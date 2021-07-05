Украинцу грозит пожизненное из-за убийства земляка в Польше

Известно, что происшествие произошло в доме, где проживали земляки, которые вместе работали на стройке. Во время застолья и последующей схватки, 41-летний мужчина схватил нож и нанес знакомому удары в голову, шею и плечи. Мужчина погиб от полученных ранений на месте.

Правоохранители Польши, которые сразу прибыли на место событий, не сразу обнаружили убийцу, однако через некоторое время нашли его в кустах недалеко от места жительства.

Сегодня, 5 июня, 41-летний преступник был арестован на три месяца. Согласно информации заместителя районного прокурора, мужчина отказывается признать вину и давать показания. Перед этим он признавал, что во время спора был под воздействием алкоголя, однако не помнит, что именно случилось дальше.

Сейчас преступнику грозит пожизненное заключение.