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Украинцу грозит пожизненное из-за убийства земляка в Польше

Автор: Сергей Пышкин

Полиция Польши задержала 41-летнего гражданина Украины по подозрению в убийстве 48-летнего земляка. Сейчас подозреваемый арестован на три месяца.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Kurier Poranny.

Известно, что происшествие произошло в доме, где проживали земляки, которые вместе работали на стройке. Во время застолья и последующей схватки, 41-летний мужчина схватил нож и нанес знакомому удары в голову, шею и плечи. Мужчина погиб от полученных ранений на месте.

Правоохранители Польши, которые сразу прибыли на место событий, не сразу обнаружили убийцу, однако через некоторое время нашли его в кустах недалеко от места жительства.

Сегодня, 5 июня, 41-летний преступник был арестован на три месяца. Согласно информации заместителя районного прокурора, мужчина отказывается признать вину и давать показания. Перед этим он признавал, что во время спора был под воздействием алкоголя, однако не помнит, что именно случилось дальше.

Сейчас преступнику грозит пожизненное заключение.

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