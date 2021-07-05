Українцю загрожує довічне через вбивство земляка в Польщі

Відомо, що подія сталася у будинку, де проживали земляки, які разом працювали на будівництві. Під час застілля й подальшої сутички, 41-річний чоловік вхопив ніж та завдав знайомому удари в голову, шию та плечі. Чоловік загинув від отриманих поранень на місці.

Правоохоронці Польщі, які одразу прибули на місце подій, не одразу виявили вбивцю, втім через деякий час знайшли його в кущах недалеко від місця проживання.

Сьогодні, 5 червня, 41-річного злочинця було заарештовано на три місяці. Відповідно до інформації заступника районного прокурора, чоловік відмовляється визнати провину та надавати свідчення. Перед цим він визнавав, що під час суперечки був під впливом алкоголю, однак не пам’ятає, що саме трапилося далі.

Наразі злочинцю загрожує довічне ув’язнення.