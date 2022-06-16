Украинцев и жителей ОРДЛО будут высылать из России: названа причина

Граждан Украины, а также владельцев паспортов т.н. "ЛДНР" могут обязать покинуть территорию России после 17 августа. В частности, если не будут оформлены разрешительные документы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Лента.ру.
В МВД РФ заявили, что украинцы и жители ОРДЛО якобы не могут выехать за пределы России. В связи с этим они могут обратиться в территориальные органы МВД, чтобы решить вопросы продления срока временного пребывания на территории страны. Так, они могут встать на миграционный учет по месту пребывания или оформить разрешительные документы на проживание в РФ.
В ведомстве также заявили, что люди также могут подать заявление на разрешение на временное проживание и вид на жительство с истекшим паспортом.
Напомним, ранее Россия начала выдавать свои паспорта украинцам в Херсоне. Документ получили 25 жителей города.
Также Россия начала паспортизацию во временно оккупированном Мелитополе. Так называемые "военные администрации" сообщают о выдаче первых паспортов.