Украинцев и жителей ОРДЛО будут высылать из России: названа причина

Граждан Украины, а также владельцев паспортов т.н. "ЛДНР" могут обязать покинуть территорию России после 17 августа. В частности, если не будут оформлены разрешительные документы.

В МВД РФ заявили, что украинцы и жители ОРДЛО якобы не могут выехать за пределы России. В связи с этим они могут обратиться в территориальные органы МВД, чтобы решить вопросы продления срока временного пребывания на территории страны. Так, они могут встать на миграционный учет по месту пребывания или оформить разрешительные документы на проживание в РФ.

В ведомстве также заявили, что люди также могут подать заявление на разрешение на временное проживание и вид на жительство с истекшим паспортом.