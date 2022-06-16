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Украинцев и жителей ОРДЛО будут высылать из России: названа причина

Фото: украинцев будут высылать из РФ без разрешительных документов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Граждан Украины, а также владельцев паспортов т.н. "ЛДНР" могут обязать покинуть территорию России после 17 августа. В частности, если не будут оформлены разрешительные документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Лента.ру.

В МВД РФ заявили, что украинцы и жители ОРДЛО якобы не могут выехать за пределы России. В связи с этим они могут обратиться в территориальные органы МВД, чтобы решить вопросы продления срока временного пребывания на территории страны. Так, они могут встать на миграционный учет по месту пребывания или оформить разрешительные документы на проживание в РФ.

В ведомстве также заявили, что люди также могут подать заявление на разрешение на временное проживание и вид на жительство с истекшим паспортом.

Напомним, ранее Россия начала выдавать свои паспорта украинцам в Херсоне. Документ получили 25 жителей города.

Также Россия начала паспортизацию во временно оккупированном Мелитополе. Так называемые "военные администрации" сообщают о выдаче первых паспортов.

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