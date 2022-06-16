Українців і жителів ОРДЛО висилатимуть з Росії: названа причина

Громадян України, а також власників паспортів т.зв. "ЛДНР" можуть зобов'язати покинути територію Росії після 17 серпня. Зокрема, якщо не будуть оформлені дозвільні документи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стрічка.РП.
У МВС РФ заявили, що українці і жителі ОРДЛО нібито не можуть виїхати за межі Росії. У зв'язку з цим вони можуть звернутися до територіальних органів МВС, щоб вирішити питання продовження терміну тимчасового перебування на території країни. Так, вони можуть стати на міграційний облік за місцем перебування або оформити дозвільні документи на проживання у РФ.
У відомстві також заявили, що люди також можуть подати заяву на дозвіл на тимчасове проживання і посвідку на проживання з вичерпаним паспортом.
Нагадаємо, раніше Росія почала видавати свої паспорти українцям у Херсоні. Документ отримали 25 жителів міста.
Також Росія почала паспортизацію в тимчасово окупованому Мелітополі. Так звані "військові адміністрації" повідомляють про видачу перших паспортів.