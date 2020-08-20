Украинцев ждут три выходных дня подряд

Фото: Майдан Независимости (Виталий Носач, РБК-Украина)

Благодаря Дню независимости у украинцев будут длинные выходные

В Украине 24 августа отмечается День независимости, который приходится на понедельник. Таким образом, для работников с пятидневной рабочей неделей выходными будут три дня подряд - с 22 по 24 августа.

Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

Кабинет министров Украины уже утвердил план празднования Дня независимости в Киеве. Мероприятия будут проходить на Михайловской и Софиевской площадях. Ранее они проходили на Крещатике и Майдане Независимости.

Из-за карантина празднование пройдет без парада и с учетом требований по предотвращению распространения коронавируса.

Напомним, по данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), в 2020 году День независимости Украины в качестве любимого праздника указали 19% респондентов.

Отметим, по данным опроса Research & Branding Group, вспышка коронавируса и длительный карантин внесли изменения в планы украинцев на летние отпуска.

Как свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев (66%) не планируют и не были в отпуске этим летом.