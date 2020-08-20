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Українців чекають три вихідних дні підряд

Київ, Четвер 20 серпня 2020 15:25
Українців чекають три вихідних дні підряд
Фото: Майдан Незалежності (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Завдяки Дня незалежності в українців будуть довгі вихідні

В Україні 24 серпня відзначається День незалежності, який припадає на понеділок. Таким чином, для працівників з п'ятиденним робочим тижнем вихідними будуть три дні поспіль - з 22 по 24 серпня.

Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якої встановлені святкові та неробочі дні.

Кабінет міністрів України вже затвердив план святкування Дня незалежності в Києві. Заходи проходитимуть на Михайлівській і Софіївській площах. Раніше вони проходили на Хрещатику і Майдані Незалежності.

Через карантин святкування пройде без параду і з урахуванням вимог по запобіганню поширенню коронавірусу.

Українців чекають три вихідних дні підряд

Нагадаємо, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), у 2020 році День незалежності України в якості улюбленого свята вказали 19% респондентів.

Відзначимо, за даними опитування Research & Branding Group, спалах коронавірусу і тривалий карантин внесли зміни в плани українців на літні відпустки.

Як свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість українців (66%) не планують і не були у відпустці цього літа.

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