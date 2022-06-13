Украинцев ждет тяжелая зима. Что будет с отоплением и тарифами

"Прежде всего, это запасы угля, газа и готовность инфраструктуры для того, чтобы у нас каждый человек мог получить тепло и электроэнергию. Когда я говорю об инфраструктуре, это прежде всего сети. Поэтому сегодня проходят и рабочие совещания, различные процессы, чтобы уже сейчас начать накапливать газ в подземных газохранилищах и уголь для угольных электростанций", - рассказал он.

По словам Геруса, российские оккупанты будут делать все возможное, чтобы усложнить для Украины прохождение зимнего периода.

"Украина готовится. Я думаю, что мы сделаем так, чтобы эта зима у всех была светлая, тепло и Украина была подготовлена. Ничего не должно подорожать до зимы для населения, у нас задача стоит - тарифы не должны меняться, быть такими, как сегодня", - подчеркнул он.

Глава комитета Рады считает важным, чтобы по существующим тарифам сохранялась платежная дисциплина и чтобы люди оплачивали те тарифы, которые есть сегодня.

"На сегодняшний день не стоит вопрос повышения тарифов. Стоит задача, чтобы тарифы оставались неизменными по крайней мере в этом года", - добавил он.