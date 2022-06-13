Українців чекає важка зима. Що буде з опаленням і тарифами

"Перш за все, це запаси вугілля, газу і готовність інфраструктури для того, щоб у нас кожна людина могла отримати тепло і електроенергію. Коли я говорю про інфраструктуру, це перш за все мережі. Тому сьогодні проходять і робочі наради, різні процеси, щоб вже зараз почати накопичувати газ в підземних газосховищах і вугілля для вугільних електростанцій", - розповів він.

За словами Геруса, російські окупанти будуть робити все можливе, щоб ускладнити для України проходження зимового періоду.

"Україна готується. Я думаю, що ми зробимо так, щоб ця зима у всіх була світла, тепло і Україна була підготовлена. Нічого не повинно подорожчати до зими для населення, у нас завдання стоїть - тарифи не повинні змінюватися, бути такими, як сьогодні", - підкреслив він.

Голова комітету Ради вважає важливим, щоб за існуючими тарифами зберігалася платіжна дисципліна і щоб люди оплачували ті тарифи, які є сьогодні.

"На сьогодні не стоїть питання підвищення тарифів. Стоїть завдання, щоб тарифи залишалися незмінними принаймні цього року", - додав він.