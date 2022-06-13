RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українців чекає важка зима. Що буде з опаленням і тарифами

Фото: голова комітету Ради з енергетики Андрій Герус (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Підготовка до нового опалювального сезону в Україні повинна бути здійснена за кількома напрямками. Оскільки ця зима буде дуже важкою, зокрема, через можливі провокації з боку російських окупантів.

Про це заявив голова Комітету Верховної ради з енергетики Андрій Герус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Перш за все, це запаси вугілля, газу і готовність інфраструктури для того, щоб у нас кожна людина могла отримати тепло і електроенергію. Коли я говорю про інфраструктуру, це перш за все мережі. Тому сьогодні проходять і робочі наради, різні процеси, щоб вже зараз почати накопичувати газ в підземних газосховищах і вугілля для вугільних електростанцій", - розповів він.

За словами Геруса, російські окупанти будуть робити все можливе, щоб ускладнити для України проходження зимового періоду.

"Україна готується. Я думаю, що ми зробимо так, щоб ця зима у всіх була світла, тепло і Україна була підготовлена. Нічого не повинно подорожчати до зими для населення, у нас завдання стоїть - тарифи не повинні змінюватися, бути такими, як сьогодні", - підкреслив він.

Голова комітету Ради вважає важливим, щоб за існуючими тарифами зберігалася платіжна дисципліна і щоб люди оплачували ті тарифи, які є сьогодні.

"На сьогодні не стоїть питання підвищення тарифів. Стоїть завдання, щоб тарифи залишалися незмінними принаймні цього року", - додав він.

Нагадаємо, раніше у Кабміні заявили, що майбутній опалювальний сезон буде найскладнішим в історії. Чиновники вже почали підготовку і створили спеціальний штаб.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаТарифи на ЖКГОпалювальный сезон