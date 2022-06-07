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Кабмин создал штаб по отопительному сезону. Будет "самым сложным в истории"

Новина українською →
Киев, Вторник 07 июня 2022 19:26
Кабмин создал штаб по отопительному сезону. Будет "самым сложным в истории" Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Кабинет министров Украины создал штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2022/23 годов во время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

"Этой весной нам все-таки удалось успешно провести самую сложную в истории страны посевную кампанию. Были полностью перестроены логистические маршруты. Теперь нужно готовиться к самому сложному в истории Украины отопительному сезону, который ожидает нас этой зимой", - отметил премьер Денис Шмыгаль.

Штаб возглавит министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. Задачи - сбалансирование энергосистемы, ремонты и оперативное решение проблем. В штаб войдут местные власти, поставщики тепла, регулятор и представители "Нафтогаза Украины".

"Убытки энергетической инфраструктуры и энергетиков уже достигли десятков миллиардов гривен. В этих условиях правительство делает все, чтобы этой зимой все украинцы были со светом и теплом. Ремонты и модернизация оборудования и сетей - это сейчас ключевая задача, которую должны совместно выполнить правительство, местные власти и бизнес", - добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что на время военного положения в Украине будут заморожены все коммунальные тарифы.

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Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль Отопительный сезон
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