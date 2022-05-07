Украинцев заставляют принимать гражданство "ЛНР" и угрожают репрессиями, - Денисова

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

"Люди, которых лишили домов, имущества и денег, вынуждены соглашаться на такие условия, ведь это дает возможность получить выплаты в рублях, продуктовые наборы и медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Также оккупанты проводят с гражданами так называемые "профилактические беседы", во время которых сообщают, что в случае отказа обретения гражданства так называемой "ЛНВ" к ним будут применены репрессивные меры.