Украинцев заставляют принимать гражданство "ЛНР" и угрожают репрессиями, - Денисова

В оккупированном городе Сорокино Луганской области начато оформление паспортов "ЛНР" украинским гражданам. В случае отказа граждан ждут репрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.
"Люди, которых лишили домов, имущества и денег, вынуждены соглашаться на такие условия, ведь это дает возможность получить выплаты в рублях, продуктовые наборы и медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Также оккупанты проводят с гражданами так называемые "профилактические беседы", во время которых сообщают, что в случае отказа обретения гражданства так называемой "ЛНВ" к ним будут применены репрессивные меры.
Ранее мы сообщали, что Россия планирует упростить процесс усыновления похищенных украинских детей.
Также Денисова сообщала, что в Крыму на благотворительных акциях собирают деньги для войны против Украины.
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