Россия планирует упростить процесс усыновления похищенных украинских детей, - Денисова
Российская Федерация планирует упростить процесс усыновления похищенных оккупантами детей из Украины. В Государственную думу внесен соответствующий законопроект.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченной Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.
Как отмечает Денисова, пропагандистские СМИ рассказывают о том, что в Государственную думу внесен законопроект, который позволяет упростить процесс регистрации детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
"Эти изменения предусматривают ускоренное получение гражданства и документов России детьми, которые были принудительно перемещены из Украины", - отмечает омбудсмен.
Представителями Госдумы России отмечается, что законопроект направлен на предоставление возможности гражданам страны-оккупанта усыновлять детей из Украины, поскольку сегодня это запрещено законодательством.
"Принятие такого закона существенно усложнит возможность детей вернуться в Украину и приведет к нарушению их права поддерживать связь с родными на территории Украины", - отметила Денисова.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что согласно данным Офиса генерального прокурора, с начала полномасштабного вторжения России на территории Украины, погиб 221 ребенок. Более 400 детей были ранены.
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