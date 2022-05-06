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Россия планирует упростить процесс усыновления похищенных украинских детей, - Денисова

Новина українською →
Пятница 06 мая 2022 14:29
Россия планирует упростить процесс усыновления похищенных украинских детей, - Денисова Фото: уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация планирует упростить процесс усыновления похищенных оккупантами детей из Украины. В Государственную думу внесен соответствующий законопроект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченной Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

Как отмечает Денисова, пропагандистские СМИ рассказывают о том, что в Государственную думу внесен законопроект, который позволяет упростить процесс регистрации детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

"Эти изменения предусматривают ускоренное получение гражданства и документов России детьми, которые были принудительно перемещены из Украины", - отмечает омбудсмен.

Представителями Госдумы России отмечается, что законопроект направлен на предоставление возможности гражданам страны-оккупанта усыновлять детей из Украины, поскольку сегодня это запрещено законодательством.

"Принятие такого закона существенно усложнит возможность детей вернуться в Украину и приведет к нарушению их права поддерживать связь с родными на территории Украины", - отметила Денисова.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что согласно данным Офиса генерального прокурора, с начала полномасштабного вторжения России на территории Украины, погиб 221 ребенок. Более 400 детей были ранены.

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