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В Крыму на благотворительных акциях собирают деньги для войны против Украины, - Денисов

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Крым, Пятница 06 мая 2022 14:13
В Крыму на благотворительных акциях собирают деньги для войны против Украины, - Денисов Фото: Крым (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

На территории полуострова с 21 апреля по 22 июня проходит акция "красная гвоздика". Людям предлагают приобрести значок с изображением этого цветка, а значительная часть средств будет перечисляться в поддержку войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Деніслву.

К сборке средств незаконно привлечена молодежь. Также, к оккупационных администраций поступило поручение от путинской власти об обязательном проведении в период с 01 по 09 мая фотовыставок "НАТО хроника жестокости".

"На этом рашистская пропаганда не останавливается. С 26 апреля по 09 мая на территории Крыма проводится всероссийский пробег "Zа мир! Труд! Май!"и "Zа мир без нацизма". Организаторы акции отмечают, что мероприятие проводится в поддержку человеческого труда, рашистских военных и действий Путина", - пишет Денисова.

Напомним, российские оккупанты рассчитывают захватить "Азовсталь" до 9 мая. Планируют сделать для главы Кремля Владимира Путина "подарок".

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