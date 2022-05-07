Українців змушують приймати громадянство "ЛНР" та погрожують репресіями, - Денісова

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уповноваженої Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової.

"Люди, яких позбавили домівок, майна і грошей, змушені погоджуватись на такі умови, адже це дає можливість отримати виплати в рублях, продуктові набори та медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Також окупанти проводять з громадянами так звані "профілактичні бесіди", під час яких повідомляють, що в разі відмови набуття громадянства так званої "ЛНР" до них будуть застосовані репресивні заходи.