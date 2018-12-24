Украинцев среди жертв цунами в Индонезии нет, - МИД

Фото: цунами в Индонезии (REUTERS)

Стихия уже унесла жизни 281 человека

Украинцев среди жертв и пострадавших в результате масштабного цунами на островах Ява и Суматра (Индонезия) нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу представителя Министерства иностранных дел Украины Василия Кирилича в Twitter.

"По предварительной информации, украинцев нет среди погибших и пострадавших от цунами в Индонезии", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что количество жертв от масштабного цунами на индонезийских островах Ява и Суматра возросло до 281 человека. Число раненых достигло 1016.

Напомним, ранее сообщалось о по меньшей мере 168 погибших. Цунами привело к разрушению сотен домов, включая несколько отелей.

Ранее РБК-Украина писало, что у берегов Индонезии произошло масштабное цунами. По предварительным данным причиной стихии могли стать подводные оползни из-за извержения вулкана Каракатау.