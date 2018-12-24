Количество жертв цунами в Индонезии достигло 280

Фото: последствия цунами в Индонезии (twitter.com/LodniNoviny)

Число раненых достигло 1016

В результате масштабного цунами на островах Ява и Суматра (Индонезия) погиб по меньшей мере 281 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Национального управления страны по стихийным бедствиям Сутопо Пурво Нугрохо в Twitter.

Как отмечается, число раненых достигло 1016. 57 человек числятся пропавшими без вести, а более 11 тыс. были вынуждены покинуть свои дома. По словам Нугрохо, повреждены 611 домов, 69 гостиниц, 60 магазинов и 420 лодок.

Так, цунами, образовавшееся в Зондском проливе (между Явой и Суматрой) нанесло удар по западной индонезийской провинции Бантен 22 декабря.

Data sementara dampak tsunami di Selat Sunda hingga 24/12/2018 pukul 07.00 WIB, tercatat 281 orang tewas, 1.016 orang luka-luka, 57 orang hilang dan 11.687 orang mengungsi. Kerusakan fisik: 611 rumah rusak, 69 hotel-vila rusak, 60 warung-toko rusak, & 420 perahu rusak. pic.twitter.com/PuFjNvHCpY — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) December 24, 2018

Напомним, ранее сообщалось о по меньшей мере 168 погибших. Цунами привело к разрушению сотен домов, включая несколько отелей.

Ранее РБК-Украина писало, что вблизи берегов Индонезии произошло масштабное цунами. По предварительным данным причиной стихии могли стать подводные оползни из-за извержения вулкана Каракатау.

Добавим, Япония предоставит Индонезии радарную систему раннего обнаружения цунами. Отметим, в конце сентября на индонезийском острове Сулавеси произошло землетрясение, сопровождавшееся мощным цунами. Только по официальным данным, в результате стихийного бедствия погибли более 2 тысяч человек.