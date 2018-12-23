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Количество жертв цунами в Индонезии возросло до 168

Новости » Происшествия    23.12.2018 - 10:23
Количество жертв цунами в Индонезии возросло до 168
Фото: цунами в Индонезии (REUTERS)

Еще более 750 человек получили ранения

В результате масштабного цунами на островах Ява и Суматра (Индонезия) погибли по меньшей мере 168 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, количество жертв стихии достигло 168 человек, еще более 750 человек получили травмы или были ранены. Несколько десятков человек считаются пропавшими без вести.

Отмечается, что цунами привело к разрушению сотен домов, включая несколько отелей. Также были повреждены несколько судов. Наибольшие разрушения претерпел округ Пандегланг.

Напомним, ранее сообщалось, что количество жертв в результате цунами на индонезийских островах Суматра и Ява достигло 62. Также сообщалось о минимум 585 раненых и травмированных.

Ранее РБК-Украина писало, что вблизи берегов Индонезии произошло масштабное цунами. По предварительным данным причиной стихии могли стать подводные оползни из-за извержения вулкана Каракатау.

Добавим, что Япония предоставит Индонезии радарную систему раннего обнаружения цунами. Отметим, в конце сентября на индонезийском острове Сулавеси произошло землетрясение, сопровождавшееся мощным цунами. Только по официальным данным, в результате стихийного бедствия погибли более 2 тысяч человек.

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