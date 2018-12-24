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Українців серед жертв цунамі в Індонезії немає, - МЗС

Новини » Надзвичайні події    24.12.2018 - 09:59
Українців серед жертв цунамі в Індонезії немає, - МЗС
Фото: цунамі в Індонезії (REUTERS)

Стихія вже забрала життя 281 людини

Українців серед жертв та постраждалих внаслідок масштабного цунамі на островах Ява і Суматра (Індонезія) немає. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку представника Міністерства закордонних справ України Василя Кирилича у Twitter.

"За попередньою інформацією, українців немає серед загиблих і постраждалих від цунамі в Індонезії", - йдеться у повідомленні.

Українців серед жертв цунамі в Індонезії немає, - МЗС

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість жертв від масштабного цунамі на індонезійських островах Ява і Суматра зросла до 281 людини. Число поранених досягло 1016.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про щонайменше 168 загиблих. Цунамі призвело до руйнування сотень будинків, включаючи кілька готелів.

Раніше РБК-Україна писало, що поблизу берегів Індонезії стався масштабний цунамі. За попередніми даними причиною стихії могли стати підводні зсуви через виверження вулкана Каракатау.

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