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У берегов Индонезии произошло цунами, есть жертвы

Новости » Происшествия    23.12.2018 - 03:05
У берегов Индонезии произошло цунами, есть жертвы
Фото: последствия цунами в Индонезии (twitter.com/LodniNoviny)

Погибло не менее 20 человек

У берегов Индонезии на побережье вокруг Зондского пролива произошло землетрясение, жертвами которого стало по меньшей мере 20 человек, еще 165 получили ранения, а 2 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное агентство по предотвращению стихийных бедствий

В данное время устанавливаются причины стихийного бедствия. По предварительным данным причиной могли стать подводные оползни из-за извержения вулкана горы Анак Кракатау, а также из-за волн прилива, что в комбинации привело к обрушению цунами.

Сообщается, что также были повреждены 43 дома, 9 гостиниц и десятки транспортных средств. Также было отрезано шоссе, которое соединяет Серанг и Пандегланг. 

"Области, которые были серьезно затронуты, были поселениями и турами на пляжах Танджунг Лесунг, пляж Сумур, пляж Телук Лада, пляж Панимбанг и пляж Карита", - заявили в Национальном агентстве.

В агентстве уточнили, что число пострадавших и погибших может возрасти, так как данные являются не полными. 

 

 

Фото: последствия Цунами (twitter.com/VojtechGibis)

Напомним, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5. В Индонезии на острове Ломбок произошло землетрясение, зафиксированы толчки магнитудой 5,5 бала.

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