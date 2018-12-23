У берегов Индонезии произошло цунами, есть жертвы

Погибло не менее 20 человек
У берегов Индонезии на побережье вокруг Зондского пролива произошло землетрясение, жертвами которого стало по меньшей мере 20 человек, еще 165 получили ранения, а 2 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное агентство по предотвращению стихийных бедствий.
В данное время устанавливаются причины стихийного бедствия. По предварительным данным причиной могли стать подводные оползни из-за извержения вулкана горы Анак Кракатау, а также из-за волн прилива, что в комбинации привело к обрушению цунами.
Сообщается, что также были повреждены 43 дома, 9 гостиниц и десятки транспортных средств. Также было отрезано шоссе, которое соединяет Серанг и Пандегланг.
"Области, которые были серьезно затронуты, были поселениями и турами на пляжах Танджунг Лесунг, пляж Сумур, пляж Телук Лада, пляж Панимбанг и пляж Карита", - заявили в Национальном агентстве.
В агентстве уточнили, что число пострадавших и погибших может возрасти, так как данные являются не полными.
BREAKING: At least 20 dead after a tsunami, likely caused by the eruption of Krakatau has stuck parts of Indonesia— Global News Network (@GlobalNews77) 22 грудня 2018 р.
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# The #tsunami in the Sunda Strait was allegedly due to the #krakatau mountain avalanche last night pic.twitter.com/nwYlNw5YLk— Syariefwae (@Syarief38194795) 22 грудня 2018 р.
At least 20 killed, 165 wounded after #tsunami hits #Indonesia.The agency says the possible cause of the tsunami were undersea landslides after the Krakatoa volcano erupted. pic.twitter.com/fgwK3ceqbY— Sandeep Seth (@sandipseth) 23 грудня 2018 р.
Фото: последствия Цунами (twitter.com/VojtechGibis)
Напомним, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5. В Индонезии на острове Ломбок произошло землетрясение, зафиксированы толчки магнитудой 5,5 бала.