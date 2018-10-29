Lion Air заявила об исправности самолета, который разбился у берегов Индонезии

Фото: спасательная операция (twitter.com/Sutopo_PN)

Самолет ввели в эксплуатацию в августе 2018 года

Индонезийская авиакомпания Lion Air заявляет об исправности самолета, который разбился 29 октября у берегов острова Ява. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный релиз Lion Air.

Сообщается, что самолет Boeing 737 MAX перед вылетом был признан исправным. Он был произведен в 2018 году, в эксплуатацию его ввели 15 августа. По данным Lion Air, капитан судна имел около 6 тыс. часов налета, второй пилот - более 5 тыс.

Напомним, ранее были опубликованы фото и видео с места падения самолета в Индонезии. На обнародованных кадрах видно маслянистое пятно на водной поверхности, которое предположительно осталось после катастрофы. В экстренных службах отметили, что обнаружили обломки самолета, а также спасательный жилет и личные вещи пассажиров.

Пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air, который выполнял рейс JT-610, исчез с радаров через 13 минут после вылета из Джакарты. На борту, по разным данным, находился 181 пассажир, а также двое пилотов и еще шесть членов экипажа. В Главном управлении гражданской авиации заявили, что перед падением пилоты выходили на связь с диспетчерами и просили разрешения вернуться в аэропорт.