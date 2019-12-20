Украинцев на следующей неделе ожидает дополнительный выходной день

На следующей неделе в Украине будет выходной день - среда, 25 декабря, когда отмечается Рождество Христово. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

Кроме того, согласно распоряжению Кабмина, выходным будут понедельник и вторник, 30 и 31 декабря. Однако их будет необходимо отработать в субботы, 21 и 28 декабря.

Таким образом, на Новый год выходными будут четыре дня подряд - с 29 декабря 2019 года до 1 января 2020 года.

В начале 2020 года также будет четыре выходных дня подряд - с 4 по 7 января, поскольку Кабмин перенес рабочий день с понедельника, 6 января, на субботу, 11 января.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в 2019 году для 43% украинцев Новый год является любимым праздником рождественского цикла, для 40% респондентов - Рождество. Для 7% опрошенных любимым праздником является День Святого Николая, 3% - Старый Новый год.

При этом в декабре 2019 года 52% украинцев заявили, что верят в Святого Николая, а 31% респондентов признались в вере в Деда Мороза.