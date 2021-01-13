Украинцев просят не выходить на улицу без необходимости: идут сильные морозы

Фото: женщина зимой (РБК-Украина)

В Украине 15-16 января ожидается существенное снижение температуры воздуха. Синоптики просят граждан не выходить на улицу без необходимости.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра.

Так, в эти дни ночью ожидается до -12-18 градусов мороза, в северных областях местами до -21. Днем температура воздуха составит -10-16 градусов мороза. Холодная погода сохранится до 17-18 января.

"Одевайтесь тепло и без необходимости не выходите на улицу", - сообщили синоптики.

Напомним, сегодня на всей территории Украины ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха днем в регионах будет колебаться от -4 до +7, а ночью будут наблюдаться заморозки.

Также РБК-Украина писало, что 13 января в некоторых областях страны значительно ухудшилась погода. В восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях объявлено штормовое предупреждение - ожидается сильный снег.

Кроме этого сообщалось, что в Киеве до конца недели ожидаются морозы до -18 градусов. Морозы продлятся до 18 января.