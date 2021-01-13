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Снегопад, дождь и заморозки: прогноз погоды на сегодня

Украина, Среда 13 января 2021 08:00
Снегопад, дождь и заморозки: прогноз погоды на сегодня
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В среду, 13 января, на всей территории Украины ожидаются осадки. Температура воздуха днем в регионах будет колебаться от -4 до +7, а ночью будут наблюдаться заморозки.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Таким образом, сегодня в Запорожской и Херсонской области будет идти мокрый снег, а в Крыму - дождь. Всю остальную территорию страны укроет снегом.

В западных областях температура воздуха днем ожидается от -1 до +1, а ночью она будет в пределах -4 -1.

В центральных и северных областях температура воздуха днем составит от -4 до 0, а ночью столбики термометров покажут -5 -1.

В южных и восточных регионах температура воздуха будет колебаться от -3 до +7, а ночью она будет от -6 до +4.

Снегопад, дождь и заморозки: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киевской области и в столице сегодня будет идти снег. Температура воздуха днем ожидается от -4 до -1, а ночью от -4 до -2.

Снегопад, дождь и заморозки: прогноз погоды на сегодня

Напомним, сегодня в Украине может выпасть до 15 сантиметров снега. Также ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах будет гололед.

Кроме того, синоптики прогнозируют морозы до -20 градусов предварительно на Старый Новый год, 14 января.

Вместе с тем в Киеве 15 и 16 января столбики термометров опустятся до -21 градуса.

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