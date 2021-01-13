Снегопад, дождь и заморозки: прогноз погоды на сегодня

В среду, 13 января, на всей территории Украины ожидаются осадки. Температура воздуха днем в регионах будет колебаться от -4 до +7, а ночью будут наблюдаться заморозки.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
Таким образом, сегодня в Запорожской и Херсонской области будет идти мокрый снег, а в Крыму - дождь. Всю остальную территорию страны укроет снегом.
В западных областях температура воздуха днем ожидается от -1 до +1, а ночью она будет в пределах -4 -1.
В центральных и северных областях температура воздуха днем составит от -4 до 0, а ночью столбики термометров покажут -5 -1.
В южных и восточных регионах температура воздуха будет колебаться от -3 до +7, а ночью она будет от -6 до +4.
В Киевской области и в столице сегодня будет идти снег. Температура воздуха днем ожидается от -4 до -1, а ночью от -4 до -2.
Напомним, сегодня в Украине может выпасть до 15 сантиметров снега. Также ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах будет гололед.
Кроме того, синоптики прогнозируют морозы до -20 градусов предварительно на Старый Новый год, 14 января.
Вместе с тем в Киеве 15 и 16 января столбики термометров опустятся до -21 градуса.