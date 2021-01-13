Українців просять не виходити на вулицю без необхідності: йдуть сильні морози

Фото: жінка взимку (РБК-Україна)

В Україні 15-16 січня очікується суттєве зниження температури повітря. Синоптики просять громадян не виходити на вулицю без необхідності.

Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.

Так, в ці дні вночі очікується до -12-18 градусів морозу, в північних областях місцями до -21. Вдень температура повітря складе -10-16 градусів морозу. Холодна погода збережеться до 17-18 січня.

"Одягайтеся тепло і без необхідності не виходьте на вулицю", - повідомили синоптики.

Нагадаємо, сьогодні на всій території України очікуються опади у вигляді снігу і мокрого снігу. Температура повітря вдень в регіонах буде коливатися від -4 до +7, а вночі будуть спостерігатися заморозки.

Також РБК-Україна писало, що 13 січня в деяких областях країни значно погіршилася погода. У східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях оголошено штормове попередження - очікується сильний сніг.

Крім цього повідомлялося, що в Києві до кінця тижня очікуються морози до -18 градусів. Морози триватимуть до 18 січня.