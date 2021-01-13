В Киеве в конце недели ожидаются морозы до -18

Фото: снег (GettyImages)

В Киеве 15-16 января ожидается значительное снижение температуры. По прогнозу Украинского гидрометцентра, ночью 15-16 января ожидается до -13 -18 мороза.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

При этом днем ​​будет до -11 -15 мороза. Так же холодная погода сохранится 17-18 января.

"Специалисты советуют во время мороза одеваться многослойно, не забывать про перчатки, шапку и шарф, обувать сухую обувь, которая не сдавливает ноги. Также не стоит выходить на мороз голодным. А если проводите целый день на улице, заходите каждый час или полчаса в теплое помещение", - говорится в сообщении.

Напомним, погода в Украине в среду, 13 января, ухудшилась, объявлено штормовое предупреждение. В восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях значительный снег.

Как писало РБК-Украина, сегодня ожидается появление и усиление ледовых явлений на водохранилищах.

Также синоптики прогнозировали морозы до -20 градусов на Старый Новый.