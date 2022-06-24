Украинцев просят не распространять данные о ВСУ в Херсонской области: три правила

СНБО и Генштаб ВСУ обратился к гражданскому населению, журналистам и лидерам общественного мнения. Их призвали не распространять информации о передвижении наших бойцов в Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.
"Перед тем, как что-то написать или сказать, просим взвешивать каждое слово, чтобы не нанести вред и не создать инфоповод для пропаганды РФ. Сейчас призываем не распространять никакой информации о продвижении наших войск и месте их расположения в Херсонской области!", - говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что сегодня только высшее военное руководство имеет полную информацию и может предоставлять комментарии и прогнозы.
К украинцам обратились с призывом соблюдать четкие правила обнародования информации:
Напомним, в Минобороны отреагировали на информацию, которую недавно массово распространяли в сети по поводу "ВСУ в Херсоне". Там призвали не публиковать такую информацию, ведь этим вредят работе наших защитников.
Добавим, между тем в ВСУ просят присылать в чат-бот "єВорог" фото с временно оккупированных территорий и называют перечень особо важной информации.
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